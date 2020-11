Cartabellotta (Gimbe): «Crisanti ha ragione. Nessuno sa se i dati delle Regioni sono completi e trasparenti»

Lo dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe di Bologna, a La Stampa. Ed aggiunge che l’epidemia non è stata contenuta e gestita come avrebbe dovuto e che il governo sembra inseguire il virus, anziché anticiparlo.

«Solo il lockdown totale abbatte in un mese del 50 per cento la curva dei contagi. Il governo interviene sempre sui numeri risalenti a 15 giorni fa e si rassegna all’inseguimento del virus. Anche stavolta le misure mi sembrano insufficienti a piegare la curva. Dai primi di ottobre servivano lockdown mirati e riguardo all’ultimo Dpcm non è chiaro il funzionamento dei 21 indicatori, anche perché questi dati non sono mai stati resi pubblici nel dettaglio».