Vinicius (meteora a Napoli) verso il Tottenham. Milik e il Napoli restano a piedi

Mourinho lo preferisce al polacco che adesso rischia di restare fermo. E il club rischia di perderlo a zero (a gennaio può trovarsi squadra)

Ricordate Vinicius? Certamente sì. A Napoli non furono pochi quelli che derisero l’apparizione del brasiliano a Dimaro. De Laurentiis fece comunque un colpo, anche se non giocò mai. Lo rivendette al Benfica – Mendes sovrintendente – portando una plusvalenza al club. Al Benfica, poi, Vinicius ha segnato 18 gol in campionato e 24 in totale. Adesso è il candidato numero uno ad approdare al Tottenham come vice Kane. In un’operazione – ha spiegato Gianluca Di Marzio – che attraverso la formula del prestito dovrebbe poi convertirsi in un acquisto da 36 milioni.

Restano così fuori sia Milik sia il Napoli. Fabrizio Romano su Twitter scrive che Mourinho non è convinto di Milik. E adesso, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato (lunedì 5 ottobre) il polacco rischia seriamente di rimanere senza squadra e il Napoli senza nulla in cassa: rischia di perderlo a zero, a gennaio Milik può trovarsi una squadra.