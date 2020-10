Val Seriana, un abitante su due ha contratto il Covid. Il 42,3% della popolazione positivo al sierologico

Un abitante su due della Val Seriana ha contratto il Covid. Lo dicono i dati conclusivi della campagna promossa dai Comuni del territorio con l’Agenzia di tutela della salute e la Regione Lombardia.

La percentuale dei positivi al sierologico è del 42,3%. La popolazione testata, scrive il Corriere della Sera, è stata scelta come campione più rappresentativo possibile di tutti i residenti.

I dati confermano, se ce ne fosse ancora bisogno, l’enorme diffusione che ha avuto il virus nella Valle.

“L’indagine ha coinvolto 22.559 persone, sottoposte all’esame del sangue per il sierologico, il 26,6% della popolazione maggiorenne della Val Seriana. La positività ha fatto registrare un andamento ancora più incisivo dai 45 anni in su, arrivando al 50% per cento per la fascia dei sessantenni. E l’Ats ha rilevato «una costante e maggior prevalenza nel genere femminile». Chi ha sviluppato gli anticorpi è stato sottoposto a tampone: solo l’1,7% è risultato positivo”.