Twitter scatenato contro De Luca: «Chiude le scuole per sua manifesta incapacità»

“Toglie i ragazzi dalla scuola e li mette per strada in condizione di nessun controllo”. “Non ha fatto un minimo di prevenzione e chiude le scuole”

Su Twitter ondata di indignazione nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che in Campania ha chiuso solo le scuole. Ha lasciato tutto aperto e ha negato l’istruzione. Come Mangiafuoco. Impossibile non sottoscrivere ogni singolo di tweet contro la Regione Campania che nega il fondamentale diritto allo studio e protegge il diritto allo spritz.

Ma chiudiamole proprio tanto non frega niente a nessuno. Come se li non ci fosse il futuro di tutti. Soldi, sempre e solo i soldi contano.

Per il resto possiamo morire di covid o di ignoranza.#DeLuca #Covid_19 #primalascuola https://t.co/UuYhmSelk6 — l’ipersensibile (@Nalix83) October 15, 2020

Invece di chiudere le scuole dove l’incidenza contagi è residuale, @Reg_Campania spiegate ai vostri cittadini e al paese intero perché dopo 5 mesi dalla prima ondata in #campania c’è questo caos?#DeLuca alias #Fontana.https://t.co/Yt48w777Vu — Bladistic (@bladistic) October 15, 2020

Quel genio di #DeLuca l’ha capito che se toglie i ragazzi da scuola e università li mette per strada in condizione di nessun controllo? Ah! No. È De Luca. Non ci può arrivare. #Campania #scuola #COVID #COVIDIOT #coronavirus pic.twitter.com/JBCrOkiLXi — The Jokerissimo (@JokerJouer70) October 15, 2020

•#DeLuca, da domani scuole chiuse fino al 30/10. Dai genitori, avete tutta la notte per organizzarvi e portarli dai nonni … ah no aspè 🤔 gli anziani sono una categoria a rischio! CIALTRONE!!! https://t.co/JeODXdbjw3 — Diego M (@laltrodiego) October 15, 2020

De Luca ha chiuso le scuole. Da prof posso dire che, al momento, erano il posto più sicuro, i ragazzi erano distanziati e controllati da noi#deluca #scuolechiuse — hey jude 🍀 (@heyJude_8) October 15, 2020

La chiusura delle #scuole rappresenta la resa incondizionata della politica innanzi alle proprie incapacità. Se chi ci amministra non è in grado di garantire un diritto primario come l’istruzione si faccia da parte. #DeLuca in primis, buono oramai solo a fare avanspettacolo. — Ciro Sannino (@sanciro82) October 15, 2020

#DeLuca deve essere fermato.

Mandate i carabinieri a prenderlo (anche senza lanciafiamme…) https://t.co/6CoSOZkIP9 — Franztrane (@Franztrane) October 15, 2020

#Campania un disastro dietro l’altro.#DeLuca chiude le scuole.

I ragazzi usciranno comunque.

La pezza peggio del buco.

Questo lo avete votato e ve lo tenete.

Mi spiace per le tante persone sane che con questo ciarlatano nemmeno vogliono avere a che farci,figuriamoci votarlo. — IL DEVA🇮🇹. ✨✨✨🇺🇸. (@73deva73) October 15, 2020

come al solito #deluca è sempre sul pezzo nel fare le scelte sbagliate….#covid19 #coronavirusitalia — Yerle Shannara – profilo desalvinizzato (@YerleShannara) October 15, 2020

@VincenzoDeLuca ora chiudi le scuole ma questa estate perché non hai fatto un minimo di prevenzione? Avevi paura di albergatori ristoratori agenti di viaggio ecc ecc ecc#DeLuca #scuole @regionecampania — SC1985 (@ercolino85) October 15, 2020

Ancora una volta #DeLuca fa lo show mediatico per non affrontare i problemi veri.

Quindi chiude le scuole che sono il posto più sicuro e con incidenza zero virgola sui contagi, ma non spiega perché tracciamento e tamponi in Campania è bassissimo.

E le Asl che cazzo fanno? — Bladistic (@bladistic) October 15, 2020