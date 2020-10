Troppi positivi, il liceo classico Pansini torna alla didattica a distanza

Sul sito della scuola la nota della preside Paparella. Troppe assenze tra gli alunni, visto che l’utenza è stata soddisfatta dalla dad, si ritorna ai tempi del lockdown e non si sa fino a quando

Troppe assenze per Covid e quarantene tra gli studenti. Il liceo classico Pansini riorganizza le proprie attività passando alla didattica a distanza. Lo comunica la preside dell’Istituto, Daniela Paparella, con una nota pubblicata sul sito ufficiale della scuola.

“L’andamento esponenziale dei riferiti test sierologici e naso oro faringei positivi da parte degli alunni frequentanti codesta Istituzione scolastica, emersi anche a seguito di una massiva campagna di prevenzione promossa dai detentori della responsabilità dei minori in questione, sta impattando sul regolare andamento scolastico attraverso plurime assenze cautelative degli alunni“.

Scrive così specificando anche che chi è a casa segue comunque le lezioni in didattica a distanza. Ed aggiunge che “in considerazione dei positivi giudizi dell’utenza sull’organizzazione dei servizi didattici on line”, e “preso atto dell’unanime parere del Consiglio d’Istituto, della Consulta degli Studenti e del Collegio dei Docenti circa la fruizione on line dei servizi didattici”, ha deciso di adottare la didattica a distanza come unica modalità di insegnamento.

“La scrivente procede al riassetto dell’organizzazione scolastica impostole dalla necessità di contemperare le esigenze di tutela del diritto alla salute col diritto all’istruzione per gli studenti ed il diritto al lavoro del personale scolastico“.

La scuola resterà aperta per l’attività regolare di amministrazione, con turnazione nella presenza dei collaboratori scolastici. Prima, però, effettuerà la sanificazione delle sedi e della palestra.

E non si sa fino a quando andrà avanti così, perché scrive:

“Il termine di tale provvedimento sarà comunicato successivamente”.