Troppi casi nell’Under 21, la FIGC manda in campo l’Under 20

L’U21 avrebbe dovuto giocare domani una partita di qualificazione agli Europei di categoria contro l’Irlanda, ma la Federazione ha deciso per l’U20 che era stata preallertata

A causa dei diversi casi di coronavirus riscontrati in questi giorni nella Nazionale Under 21, la FIGC ha deciso di mandare in campo l’Under 20 per la sfida di qualificazione agli Europei contro l’Irlanda (domani ore 17:00, Pisa). La decisione, comunicata con una nota ufficiale dalla stessa Federazione, era già stata ipotizzata e infatti la selezione allenata da Bollini era stata preallertata.

La FIGC ha richiesto alla UEFA di poter aggregare alla Nazionale Under 20 i calciatori Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali, attualmente a Tirrenia con l’Under 21, i quali avevano contratto in precedenza l’infezione da COVID-19.