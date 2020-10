«Speranza ha ragione: sospendere il superfluo. Ammassarsi davanti ai locali e il calcetto è superfluo»

Il direttore della Rianimazione del Gemelli al Fatto: «Il governo è stato anche propositivo e comprensivo con le raccomandazioni ai cittadini, come evitare feste in casa, senza restrizioni difficilmente praticabili»

Sul Fatto Quotidiano il parere di Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione dell’ospedale Gemelli di Roma, sulle misure del nuovo Dpcm. Antonelli dà ragione al ministro della Salute, Roberto Speranza, che domenica sera, ospite di Fazio a Che tempo che fa, aveva parlato della necessità di ridurre tutto ciò che è superfluo per tenere in vita le due uniche attività essenziali: scuola e lavoro.

“Ho appena concluso il giro nel reparto Covid del Gemelli e posso dire che i malati in questi giorni arrivano, i pronto soccorso hanno già un numero di casi da fronteggiare non indifferente. Quello che servirebbe adesso sono più strutture territoriali per la quarantena post-dimissioni. Bisogna decongestionare le strutture sanitarie, qualcosa nel Lazio da questo punto di vista si comincia a vedere, altri sono anche più avanti. Le misure del governo sono sufficienti e molto bilanciate. La filosofia del ministro Roberto Speranza mi pare corretta: sospendere il superfluo. Potrà non far piacere, ma ammassarsi davanti ai locali e il calcetto con gli amici senza controlli è superfluo. Il governo è stato anche propositivo e comprensivo con le raccomandazioni ai cittadini, come evitare feste in casa, senza restrizioni difficilmente praticabili. Fra due settimane vedremo i risultati, molto dipende dalla responsabilità individuale e comprendo che oggi ci sia ormai stanchezza, ma bisogna stringere i denti perché il coronavirus continuerà a diffondersi e la cosa brutta rispetto alla prima ondata è che ora siamo a inizio inverno non alla fine della stagione fredda”.