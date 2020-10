Sky: Milik era stato venduto alla Roma per 25 milioni, poi il dietrofront dopo le visite mediche

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha ipotizzato che qualcosa non abbia convinto i giallorossi nel referto. A quel punto la Roma ha cambiato le cifre e Milik non è voluto partire

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 sulla situazione di mercato che ha coinvolto l’attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik.

“Milik era stato ceduto alla Roma ad una cifra importante, 25 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, poi c’è stato un dietrofront dopo le visite mediche. Qualcosa non ha convinto, anche se il giocatore ha l’idoneità. Non era una questione fisica, forse in quel referto c’era qualcosa che faceva pensare in vista del futuro. Ci sono stati dei punti interrogativi. La Roma ha cambiato le cifre e anche il giocatore non era convinto di andare”.