Repubblica: in Campania è allarme posti letto, le terapie subintensive sono quasi piene

Non c’è posto per i malati con insufficienza respiratoria grave per evitare che finiscano in rianimazione. Nelle terapie intensive poco meno della metà dei posti disponibili, ma se i ricoveri crescono così sarà un problema

L’allarme per i posti letto per i malati Covid, in Campania, esiste. Non riguarda le terapie intensive, ma quelle sub intensive, ovvero i reparti dove vengono trattati i pazienti in insufficienza respiratoria non grave per evitare che finiscano in rianimazione. Lo scrive Repubblica, che racconta quanto accaduto ieri pomeriggio.

“un anestesista dell’ospedale San Paolo di Napoli ha lanciato l’Sos per trasferire un paziente con gravi problemi respiratori. Nessun presìdio aveva disponibilità e, alla fine, dopo un vorticoso giro di telefonate, è arrivato il via libera solo dal Loreto Mare dove erano attivi 10 posti di Subintensiva, di cui nove occupati”.

Sono pochissimi i posti disponibili. Oltre al Loreto, il Cotugno ha 32 posti letto, dei quali al momento ne funzionano solo 16. Il Cardarelli (nella palazzina M) ha 20 posti tra Terapia subintensiva e Intensiva. Nel resto della regione ci sono altri 10 letti circa.

Diverso è il caso delle terapie intensive, dove i posti disponibili sono 108 in tutta la regione e ne sono occupati 55. C’è ancora posto, a meno che i ricoveri non continuino ad aumentare al ritmo attuale.

Ma per le degenze ordinarie, correlate al Covid, la situazione non è affatto buona. Ci sono 665 letti in tutto e ne sono occupati già 550.