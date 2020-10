Repubblica: Campania, per spostarsi tra le province basterà un’autocertificazione

A mezzanotte entra in vigore il divieto imposto da De Luca. Non occorre il modulo precompilato, come a marzo. Basta un foglio con i propri dati anagrafici e i motivi della trasferta

Da stanotte a mezzanotte per i cittadini campani sarà vietato spostarsi da una provincia all’altra a meno di non avere un giustificato motivo. A differenza di marzo, però, chiarisce Repubblica Napoli, non occorrerà un modulo precompilato, ma basterà un’autocertificazione.

“Alla mezzanotte di oggi entra in vigore il divieto di spostarsi da una provincia all’altra. Chi si muove, dovrà avere un «giustificato motivo» (ragioni di salute, lavoro, familiare, scolastico oppure relativo ad attività formative e socio-assistenziali oppure altre cause di urgente necessità) e attestarlo con un’autocertificazione. Non occorre il modulo precompilato, basterà preparare un foglio completo di dati anagrafici e motivazione della trasferta“.