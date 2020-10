Quarto positivo al coronavirus nel Liverpool: è Naby Keita

Naby Keita sarebbe il quarto giocatore del Liverpool a risultare positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa dalla giornalista africana Usher Komugisha, che l’ha scritto su Twitter. L’indiscrezione è stata poi ripresa e verificata da diversi media inglesi, come il Sun.

Oltre a Keita, sono risultati positivi Thiago Alcantara, Mané e Shaqiri. Il centrocampista guineiano salterà con ogni probabilità il derby di sabato contro l’Everton visto il periodo di isolamento che dovrà osservare.

Guinea and Liverpool midfielder Naby Keita has tested positive for coronavirus. So much for having an international break amidst a pandemic. pic.twitter.com/yXV3Go49gu

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) October 11, 2020