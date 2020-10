Portogallo: Ronaldo sarà sottoposto a nuovi controlli, dopo la positività di Lopes

Una beffa per il campione bianconero fuggito dalla “bolla” Juve per unirsi alla Nazionale che adesso rischia di rimanere contagiato

Dopo che Anthony Lopes, uno dei calciatori della Nazionale portoghese, è risultato positivo al Covid-19 tutti i compagni del ritiro sono stati sottoposti a tampone, compreso Cristiano Ronaldo e Mario Rui, il cui esito è risultato negativo. Non vi è però la certezza che la situazione non possa cambiare, nonostante il pronto allontanamento del portiere del Lione dai compagni, motivo per cui saranno tutti sottoposti a nuovi controlli a stretto giro. Una beffa per il campione della Juve, Cristiano Ronaldo, fuggito dalla “bolla” Juve per unirsi alla Nazionale che adesso rischia di rimanere contagiato