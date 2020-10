Marc Marquez rientrerà direttamente la prossima stagione

Lo ha rivelato Stefan Bradl, che sta sostituendo lo spagnolo: “Sarò io a finire la stagione, mi è stato comunicato ieri”

Marc Marquez, alle prese con un infortunio al braccio, non tornerà più in sella per questa stagione. Lo ha rivelato il collaudatore che lo sta sostituendo, Stefan Bradl, in un’intervista rilasciata a Servus TV.

Sarò io a finire la stagione. Me l’hanno detto ieri e non so se posso dirlo ufficialmente, ma è così. Marquez deve concentrarsi affinché sia tutto ok. Non credo che per lui valga la pena correre il rischio di provarci, ora deve rimettersi in sesto.

Alla fine del Motomondiale mancano ancora quattro gare: Aragon, le due a Valencia e l’ultima in Portogallo.