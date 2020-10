Lozano, Messico e Nuvoleee la faccia triste della stampa…

Se la colpa è dei troppi nazionali impegnati allora il Crotone stasera dovrebbe farne cinque. Rido e del mio riso godo.

Aspettando un tweet di Feltri

😎Sul campo undici contro undici quando volete, dove volete e con chi volete.

😌Un anno di continua e stucchevole lode al provincialismo applicato al pallone, distrutto in quarantacinque minuti. Il corri e picchia contro il gioca e domina. Non c’è storia ma quattro pappine!

😍 Vai Chuky corri, accelera, ridi e alza la musica a palla, spingi forte e guardali correre come quelli che vogliono salire sul carro…Messico e Nuvoleee la faccia triste della stampa…

😁Bakayoko si è piazzato annanza ‘a difesa come mamma’ annanza le polpette mentre le frigge. Piede, mani e pallone….

❣Osimhen non gioca a pallone, converte da sublime alchimista la cazzimma in arte, la poesia in musica, un semplice monologo in opera lirica… gli orobici in ballerine mediocri sul palco verde

Dodici goal in tre partite, un solo goal subito, nove punti in classifica, un sereno e commosso abbraccio a quelli che ancora si chiedono come sia possibile che sto Napoli non sembra da settimo posto.

Off Topic😁

Ad ogni goal papá non gioiva, aspettava con ponderata eleganza il momento dell’inquadratura di Gasperini, a voi l’immaginazione delle sue esternazioni