L’Islanda come l’Asl di Napoli: rinvia la partita con l’Italia Under 21 per 4 positivi

Il governo islandese se ne frega del protocollo Uefa: ferma tutto e impone la quarantena al gruppo Italia. La Uefa ovviamente obbedisce

I titoli sono due. Il primo è che l’Islanda ha di fatto imposto il rinvio della partita tra Islanda e Italia, partita valevole per le qualificazioni all’Europeo under 21. L’ha rinviata perché l’Italia ha almeno quattro positivi. Potrebbero essere anche cinque.

Il secondo titolo è che in Islanda ragionano come l’Asl di Napoli. Non come Andrea Agnelli, Roberto Mancini, i virologi di Sky Sport. Se c’è un positivo – in questo caso almeno quattro – la partita non si gioca.

Non solo non si gioca, ma adesso il gruppo Italia dovrà essere sottoposto alla quarantena prevista dalle autorità islandesi. Non possono muoversi da lì. Probabilmente tutto il gruppo. Questo perché in Islanda lo Stato di diritto non contempla minimamente il protocollo Uefa. Come si dice in islandese stretto, lo Stato di diritto islandese non se ne po’ frega’ di meno del protocollo Uefa secondo cui si giocherebbe sempre. bastano tredici giocatori. Col protocollo Uefa il governo islandese ha avviato le prime procedure di sanificazione. Il protocollo Uefa è come la carta bianca della famosa battuta di Totò.

Tant’è vero che la Uefa ha dovuto incartare e portare a casa. Ha ufficializzato il rinvio della partita per le disposizioni dell’autorità islandese in merito alla quarantena del gruppo Italia.

Avvisate Andrea Agnelli. La tv islandese lo cerca per un intervento in prima serata.

The UEFA Under-21 qualifier between Iceland and Iceland, scheduled to take place today (9 October 2020), in Reykjavik, has been postponed until further notice after the relevant Icelandic authorities requested the Italian team’s delegation to quarantine.