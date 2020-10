L’immunologo Le Foche: «Anticorpi monoclonali e vaccino entro la prossima primavera cancelleranno la pandemia»

A Libero: «Bisogna tenere alta la guardia, ma non spaventarsi: molti contagi provocano una malattia lieve. I tamponi dovrebbero essere più mirati e soprattutto rapidi»

«In mezza Italia la positività crescerà ancora, è normale, bisogna tenere alta la guardia, ma non spaventarsi: molti contagi provocano una malattia lieve, nulla di più, e spesso la carica virale è talmente bassa che una persona positiva non è in grado di infettare».