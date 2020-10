Italia verso quarantena breve (10 giorni). Per essere liberi basterà un solo tampone negativo

Sul Fatto. Il Cts ne discuterà oggi su richiesta del viceministro Sileri. Già a settembre arrivò un no: l’8% dei potenziali contagiati si positivizza tardi. C’è il rischio di ‘perdere per strada’ un positivo su 10.

Tra le probabili novità che oggi introdurrà il Comitato tecnico scientifico potrebbe esserci quella dell’accorciamento della quarantena. Non più 14 giorni ma 10, con un solo tampone, sia per i contatti stretti di un positivo che per i contagiati. Lo scrive il Fatto Quotidiano.

“Basterebbe un solo tampone negativo, in luogo degli attuali due a 24 ore l’uno dall’altro, per uscire dall’isolamento”.

Un modello analogo a quello recentemente introdotto in Germania.

Già a inizio settembre, il Cts ha rinviato il tema della quarantena breve. Ora però, il viceministro della Salute, Sileri, è tornato a proporla. Ma all’interno del Cts continuano ad esistere pareri contrari.

“Gli studi scientifici più accreditati dicono che una quota fino all’8 per cento dei potenziali contagiati si positivizza tardi, quindi il rischio di “perdere per strada”fin quasi un positivo su 10 esiste. Ma esiste anche il problema di non chiudere in casa migliaia di persone e tutti sanno che c’è chi evita di fare il tampone proprio per non doversi fermare”.