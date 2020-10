Juve-Napoli, il ministero della Salute dà ragione alla Asl Napoli1: spetta a loro la competenza sul Covid

Dal Ministero fanno sapere che spettano alle Asl le decisioni sull’isolamento per Covid. Proprio come ha fatto la Asl Napoli 1

Il Ministero della Salute affida all’Ansa la posizione in merito a chi spetti decidere l’isolamento in caso di positività al Covid. Elemento fondamentale rispetto al caso che è diventata la partita tra Juventus e Napoli dopo che l’Asl partenopea ha bloccato gli azzurri mentre stavano partendo per Torino.

Tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività al Covid dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale.

“Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal ministero della Salute”.