Gattuso sfrutta la bolla per compattare il Napoli e lavorare sul 4-2-3-1

Sky Sport racconta come l’allenatore stia cercando di fare di necessità virtù in questo periodo di quarantena a Castel Volturno

Le positività di Zielinski, Elmas e del collaboratore Costi hanno fatto sì che il Napoli venisse messo in quarantena a Castel Volturno senza giocare la partita con la Juventus. Con la sosta per le nazionali, Gennaro Gattuso sta approfittando di questo periodo prolungato per compattare la squadra, come ha riportato Sky Sport.

“Ci troviamo in questa situazione, sfruttiamola. Sfruttiamo gli aspetti positivi” avrebbe detto il tecnico durante una delle riunioni con la squadra. Per quanto riguarda le questioni di campo, Gattuso sta lavorando su due aspetti: perfezionare il 4-2-3-1 e inserire Bakayoko, l’ultimo arrivato dal mercato “estivo”.