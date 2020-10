Gattuso ha provato Lobotka (non Bakayoko) con Fabian, più Politano Lozano Osimhen Mertens

L’allenatore sta valutando la possibilità di schierare contro l’Atalanta una formazione a trazione anteriore. Demme così scivolerebbe a quinta scelta

Gattuso schiererà Bakayoko dal primo minuto? Non sembra. L’allenatore del Napoli ha provato in allenamento Lobotka al fianco di Fabian per la partita di domani contro l’Atalanta di Gasperini.

Come scritto ieri, Gattuso non potrà contare su Zielinski e Insigne, oltre a Elmas. Il primo e il terzo perché colpiti dal Covid-19, il secondo infortunato. Demme c’è ma evidentemente è come se non ci fosse. Sette mesi fa, sembrava perno insostituibile del centrocampo azzurro. Poi, progressivamente, gli occhi di Gattuso si sono aperti e di fatto adesso Demme rischia di non giocare anche senza Zielinski ed Elmas. Allan, invece, domani giocherà con l’Everton.

Per quel che riguarda Bakayoko, Gattuso forse non se la sente di schierare un calciatore che non gioca da marzo. Per giunta contro l’Atalanta servono giocatori dal passo breve. Si rischia di essere travolti.

Quindi il Napoli dovrebbe schierarsi con Lobotka e Fabian nel mezzo, con Politano e Lozano ai loro lati e davanti Mertens e Osimhen. Questa è stata la formazione provata in allenamento da Gattuso. Una formazione decisamente a trazione anteriore.