Fatto: il governo ha assicurato a De Luca che non impugnerà l’ordinanza sulle scuole

Ieri vertice con i presidenti di Regione. L’esecutivo ha voluto evitare conflitti con il governatore preferendo lasciargli la responsabilità della scelta

Il governo studia il nuovo Dpcm che arriverà tra oggi e domani. Servono nuove misure restrittive per arginare i contagi. Ieri il premier Conte ha parlato con i presidenti di Regione, scrive il Fatto Quotidiano. In particolare, è stato garantito a De Luca che l’ordinanza sulla chiusura delle scuole non sarà impugnata. Scrive il quotidiano:

“Un vertice che si è concluso in maniera interlocutoria, a esclusione della garanzia ricevuta dalla Campania che il governo non impugnerà l’ordinanza con cui il presidente Vincenzo De Luca ha deciso giovedì di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Una linea durissima che il governo non pare intenzionato a seguire: al massimo, ripetono, si aumenterà il ricorso alla didattica digitale per le scuole secondarie, mentre elementari e medie non verranno toccate. Si è preferito però evitare conflitti con il governatore campano e lasciargli la responsabilità della scelta“.