De Luca: “Oggi 2280 nuovi casi positivi. Procederemo verso la chiusura di tutto in Campania”

Dopo l’appello al Governo per chiedere il lockdown, il Governatore della Campania in diretta Facebook annuncia che si va verso la chiusura di tutto

«Siamo chiamati a prendere decisioni forti per fare fronte a una situazione pesante. Ogni giorno che passa rischia di aggravarsi e credo che non ci sia più un ora di tempo da perdere e anche l’ordinanza che entra in vigore da oggi è già superata dai numeri del contagio di oggi. Dobbiamo decidere oggi e non domani. Procederemo verso la chiusura di tutto, avevamo immaginato una chiusura parziale ma non basta. Propongo un lockdown per l’Italia e deciderà il governo. Per noi decideremo noi a breve. Dobbiamo bloccare la mobilità come abbiamo fatto a marzo tentando di difendere per quanto possibile le attività produttive. Perché oggi? Perché oggi siamo ancora in tempo abbiamo una situazione pesante ma non alla tragedia, ma siamo a un passo dalla tragedia. Io non voglio trovarmi di fronte ai camion militari che portano centinaia di bare. Non siamo garantiti fa nessuno che questo non avvenga se non falla nostra responsabilità e dalle decisioni che prendiamo da subito»

Il presidente mostra una Tac polmonare per un malato di Covid di 37 anni che è stato ricoverato al Cotugno, evidenziando che le immagini mostrano che in grande parte il polmone non funziona più

«Stiamo parlando di cose di una gravità estrema, di fronte alle quali a nessuno è consentito più di sottovalutare né di scherzare.

Queste sono le immagini di una festa che si è tenuta a Bagnoli solo domenica scorsa, ragazzi senza mascherina che non hanno rispetto e queste sono le immagini che ritroviamo fuori ai locali la sera e fuori alle scuole e sono queste che hanno portato a una diffusione enorme del contagio, per cui oggi dobbiamo prendere decisioni per bloccare il contagio. Dobbiamo chiudere tutto per un mese, per quaranta giorni. Credo che in Germania stiano adottando questo sistema e poi magari se la situazione torna sotto controllo si può cominciare a riaprire, ma è chiaro che senza decisioni drastiche non i può fare andare avanti»

«È vero che abbiamo un alto numero di asintomatici per il momento. Ma rispetto a marzo non andiamo verso la primavera-estate ma verso l’inverno, quindi abbiamo elementi in più che rendono la situazione assolutamente prevedibile e avremo un aggravamento della situazione»