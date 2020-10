De Luca: “Nelle prossime ore azioni mirate contro gli assembramenti”

Al termine della riunione con il ministro dell’Interno Lucia Lamorgese e il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Senza la responsabilità e l’autodisciplina di ogni cittadino, i problemi sono destinati ad aggravarsi. Si metteranno in campo nelle prossime ore azioni mirate in relazione ai fenomeni di assembramenti pericolosi e in relazione anche ai problemi relativi all’apertura dell’anno scolastico. Si è concordato sulla necessità di mettere in campo forti azioni mirate per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, e per il contrasto di comportamenti irresponsabili”.