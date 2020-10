Damascelli: i contagi in Campania aumentano e De Luca fugge a Salerno

Sul Giornale, Tony Damascelli attacca il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Che, scrive,

“approfittando dell’emergenza) e preannunciando il coprifuoco, ha svuotato i cassetti del suo ufficio nel palazzo di via Santa Lucia, sede della Regione Campania, e, da un paio di settimane, si è rifugiato a Salerno, presso i locali del Genio Civile, portandosi così avanti nel lavoro, non si sa mai, Napoli è a rischio alto di contagio, meglio i luoghi di adolescenza, gli stessi nei quali quattro vigili urbani, fedelissimi all’ex sindaco, hanno fatto carriera seguendolo in Regione però come autisti, un lusso che soltanto certi presidenti si possono permettere”.