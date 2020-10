Crosetti: non riesco a vedere Dybala titolare in questa Juve. Pirlo dovrà trovare la formula giusta

Su Repubblica Maurizio Crosetti commenta la vittoria della Juve in Champions, ieri, contro la Dinamo Kiev. Un risultato arrivato grazie alla doppietta di Morata.

Nella squadra di Pirlo si intravede

Ma nasce anche un problema che riguarda l’attacco: il ruolo di Dybala. Crosetti scrive di Morata.

Pirlo è riuscito anche a sistemare meglio Kulusevski, mettendolo un po’ più lontano da Chiesa, dopo che sabato, in campionato, “si erano pestati i piedi”. Ma ora sarà difficile incastrare Dybala nel modulo.

“Il difficile gioco d’incastro sarà semmai Dybala, irrinunciabile e superfluo al tempo stesso per la natura delle sue caratteristiche e per quella dei suoi concorrenti d’attacco. Nella vita, e di più nel calcio, ci sono lussi che diventano grane e viceversa. Se Andrea Pirlo studia da sperimentatore coraggioso e non solo da piccolo chimico, dovrà trovare la formula, ma davvero non riusciamo a vedere Dybala titolare. E nello scriverlo, la penna un poco piange”.