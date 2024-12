Libero: lo ammira De Laurentiis, e questo lo si sa, ha estimatori ovunque, anche all’estero: «Il calcio è una materia di confronto»

Gasperini: «Difficile sopportarmi? Spero solo che Gasp non abbia logorato chi ce l’ha». Ne scrive il quotidiano Libero con Leonardo Iannacci.

A Dublino, la città di James Joyce, lo scrigno magico nel quale il grande poeta irlandese ha composto il suo capolavoro – l’Ulisse – Gian Piero Gasperini ha finalmente trovato la sua Itaca. L’approdo che pareva impossibile. Non l’aveva mai raggiunto perchè le sue Odissee nel mondo del pallone si erano sempre fermate in porti sconosciuti a un trionfo. Con la sua Atalanta, colui che Pepp Guardiola ha definito il “principe dei dentisti” per il modo in cui le sue squadre sanno far male agli avversari in campo, Gasperini ce l’ha fatta. Ha conquistato il primo trofeo della sua lunga ed esaltante avventura in panchina. I tedeschi del Bayer non perdevano una partita dai tempi delle guerre napoleoniche ma ieri si sono arresi al cospetto di una Dea allenata da un nobile condottiero.

Lo ammira De Laurentiis, e questo lo si sa, ha estimatori ovunque, anche all’estero, ma il “dentista” caro a Guardiola ha risposto andreottianamente a chi lo vede lontano da una Bergamo mai così Alta come nei suoi anni: «Mi chiedete se il calcio ha logorato Gasp? Spero solo che Gasp non abbia logorato chi ce l’ha». Di se stesso del suo carattere non semplice, del suo modo di affrontare la vita e il pallone con tackle duri ma vincenti, Gasp ha detto: «Difficile sopportarmi? Il calcio è una materia di confronto, non sempre si è d’accordo, ma si possono creare delle basi per crescere e migliorare». Non vincere, magari, ma diventare campioni della panchina sì.

Gasperini e il futuro: «Sono come uno che ha moglie e tre figli ma trova una donna bellissima», cioè il Napoli. Lo ha detto a Sky Sport: «Domani torniamo a Bergamo e faremo festa. Ho solo il rammarico di non aver fatto giocare tutti abbastanza, ed è per questo che li ringrazio ancora più calorosamente. Se resto all’Atalanta? Sono in una situazione in cui hai una moglie con tre figli ma trovi una donna bellissima». «Mi sono preso qualche critica, alle volte siamo un po’ scoperti, ma il gioco vale la candela, perché io voglio vedere le mie squadre che attaccano sempre. E mi fa sempre un certo effetto vedere che c’è chi indica come una squadra da copiare. Sono stato indicato come il sergente di ferro, ma credo che i risultati migliori si ottengano quando si è convincenti e si propone qualcosa che piace. Io qui ho dei giocatori che faranno gli allenatori, spero più tardi possibile, e sono felice se si porteranno dietro qualcosa». «Oggi le partite si vedono, avevamo visto in tutte le salse questo Bayer, e ci sono servite molto le due partite che ha giocato con la Roma. Lo conoscevamo bene, ci avevamo giocato contro due anni fa, agli ottavi di Europa League, e anche allora, con 6-7 giocatori di quelli attuali, abbiamo fatto bene: certo, si sono rinforzati ed è arrivato Xabi Alonso, ma studiandolo abbiamo capito che c’erano le condizioni per metterlo in difficoltà. Quando poi ti riesce tutto dall’inizio alla fine devi solo dire che i ragazzi sono stati straordinari».

