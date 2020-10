Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus: ad annunciarlo è la Federcalcio portoghese con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Ronaldo aveva lasciato la bolla della Juventus per raggiungere la nazionale.

Cristiano Ronaldo non ha proseguito i lavori con la nazionale dopo essere risultato positivo ad un test per il coronavirus, per questa ragione non affronterà la Svezia. Il giocatore è in ottime condizioni, non ha sintomi ed è in isolamento.

A seguito di questo caso di positività, gli altri giocatori si sono sottoposti stamattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione di Fernando Santos per la seduta pomeridiana di oggi.