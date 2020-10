Crisanti: “Vaccino entro due mesi? Ipotesi irrealistica”

Il virologo a Sky TG 24: “Questa catena si romperà soltanto nel momento in cui si crea un sistema di sorveglianza nazionale omogeneo”

Andrea Crisanti, docente e virologo dell’università di Padova, ha rilasciato un’intervista a Sky TG 24.

Dire che avremo un vaccino a novembre o dicembre intercetta le aspettative di tutti, ma lo vedo piuttosto irrealistico.

Se anche controllassimo questa ondata nel giro di 4-6 settimane, poi che faremo? Rimuoveremo le restrizioni e riprenderemo a contagiarci? Questa catena si romperà soltanto nel momento in cui si crea un sistema di sorveglianza nazionale omogeneo, in grado di tracciare i contatti, così da isolare in maniera sistematica gli infetti.