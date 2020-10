CorSport: venerdì il Napoli potrebbe tornare in ritiro in vista dell’Atalanta

Ieri la squadra di Gattuso ha lasciato la bolla di Castel Volturno, ma non è escluso che l’allenatore decida per un momento di isolamento alla vigilia del match di sabato

Ieri il Napoli è uscito dalla bolla di Castel Volturno grazie alla decisione dell’Asl di Caserta. Gattuso ha mandato tutti a casa, dalle famiglie, ma potrebbe decidere per un nuovo ritiro pre-partita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Questo non significa che la vigilia della partita con l’Atalanta, in programma sabato alle 15 al San Paolo, non sarà trascorsa in ritiro. Anzi”.