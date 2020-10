CorSport: Lazio alle prese col Covid, probabile l’uso del jolly contro il Torino (o con la Juve)

Immobile, Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari bloccati dall’Uefa per la trasferta in Belgio. Il club biancoceleste li considera casi borderline. Si attendono gli esiti dei tamponi di venerdì

La Lazio ha vinto contro il Bruges, in trasferta, nonostante fosse decimata dal Covid. Alla squadra di Inzaghi ieri si è unito, last minute, Andrea Pereira, sbarcato in Belgio con un aereo di linea, visto che il club biancoceleste è riuscito a dimostrare la sua negatività dopo un secondo tampone di controllo.

Sono rimasti invece bloccati dall’Uefa Immobile, Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari, ovvero i giocatori che avevano saltato l’allenamento di rifinitura a Formello. Il Corriere dello Sport scrive:

“La Lazio ritiene che alcuni siano casi “border line”, tuttavia ha accettato l’esito dei tamponi Uefa (non poteva accadere il contrario) e ha avviato la procedura prevista dal protocollo. Isolamento domiciliare, ulteriori controlli e monitoraggio frequente con tampone eseguito a casa, l’attesa di un’acclarata negatività al decimo giorno di quarantena”.

Il pericolo è che adesso saltino anche il Torino, domenica, e la trasferta di Champions di mercoledì con lo Zenit San Pietroburgo.

Del resto non è escluso che il contagio si allarghi, coinvolgendo altre pedine importanti. Tare, ieri, non ha escluso l’ipotesi di giocare il jolly contro il Torino.

«Il pensiero può esserci ma abbiamo avuto dei riscontri diversi in passato. Dobbiamo aspettare le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme».

Ma, conclude il quotidiano sportivo,

“potrebbe essere utilizzato il jolly per Lazio-Juve dell’8 novembre”.