Coronavirus, Arzano in lockdown

Lo ha decretato la Commissione Straordinaria dal momento che risulta essere il Comune con la maggiore percentuale di positivi di tutto il territorio di competenza della ASL NA 2 NORD

Dal momento che negli ultimi giorni la città di Arzano risulta essere il Comune con la maggiore percentuale di positivi di tutto il territorio di competenza della ASL NA 2 NORD, così come da comunicazione del Direttore Generale di detta ASL, del 8/10/2020, la Commissione Straordinaria ha deciso di porre in lockdown l’intero territorio per cercare di arginare i focolai presenti

Nel comunicato si spiega che l’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio, non consente un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, anche in considerazione dell’attuale ridotta dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Arzano e l’elevata densità abitativa

Con decorrenza dal 15 ottobre 2020 e fino alle ore 24:00 di venerdì 23 ottobre 2020 vengono dunque applicate le seguenti restrizioni

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale; 2. la chiusura di tutte attività commerciali- comprese le attività di ristorazione, bar- ad esclusione dei negozi di generi alimentari, delle farmacie, dei fornai, di distributori dei carburanti, dei negozi di ottica, dei rivenditori di mangimi per animali ; 3. la chiusura del cimitero consortile; 4. la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici; 5. la chiusura di tutti i centri anziani sul territorio comunale; 6. la chiusura di tutte le palestre e la sospensione di tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale; 7. la sospensione del mercato settimanale ; 8. il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 9. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti familiari e sociali, contattando il proprio medico curante o l’ASL territorialmente competente; 10. di indossare la mascherina, su tutto il territorio comunale, anche nei luoghi all’aperto, durante l’ intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza e nel rispetto delle previsioni normative nazionali; 11. a tutti gli esercenti, gestori ed utenti, non soggetti a chiusura, la stretta osservanza delle misure di prevenzione