Coronavirus, la Campania ancora prima per contagi

Nuovo record per la Campania che con 412 positivi si aggiudica ancora una volta il primato con un esiguo numero di tamponi processati

I numeri dei contagi in Campania continuano a crescere e a destare preoccupazione. Anche oggi si sono registrati ben 412 positivi su appena 7.250 tamponi processati.

La nostra Regione si conferma ancora una volta prima in Italia per numero di positivi, nonostante il numero dei tamponi sia molto inferiore rispetto a Regioni come Lombardia, Veneto e Lazio