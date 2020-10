Carnevale: “Il grande acquisto del Napoli è Gattuso. Scudetto? Perché no”

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli e oggi capo degli osservatori dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss.

Con quei quattro giocatori in avanti, il Napoli ha la possibilità di giocare fino in fondo l’Europa League e provare a vincerla. Non bisogna sottovalutare questo trofeo, ha la sua importanza. Nel 1989 facemmo un patto con la società, stabilendo un premio per la vittoria finale del trofeo e non pensando alle singole partite.

Il grande acquisto del Napoli è Gattuso, l’ho sempre apprezzato e lo considero un buonissimo allenatore. L’anno scorso ha raddrizzato una squadra in crisi, quindi perché non puntare allo scudetto? Sono arrivati ottimi innesti, come Bakayoko e Osimhen. Bakayoko serviva, perché agli azzurri mancava un giocatore fisico che a livello internazionale serve sempre.