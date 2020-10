Campania, oggi lo scarto tra positivi e guariti è 652. Al lockdown di De Luca mancano solo 148 casi

Basta un giorno per raggiungerli. Soprattutto considerando che, per essere considerati guariti, occorrono due tamponi negativi e centinaia di persone sono recluse a casa in attesa che l’Asl vada a fare loro un test

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha paventato la possibilità di un nuovo lockdown se i numeri dei contagi, in Campania, non dovessero tornare su livelli più accettabili. Ha detto, per la precisione, che con 1000 nuovi contagi e 200 guariti, la Campania si chiuderà. In pratica con uno scarto di 800 tra nuovi positivi e guariti.

Oggi in Campania si registrano 769 nuovi contagiati (su 9549 tamponi) e 117 guariti. Secondo il countdown di De Luca per il lockdown, siamo a 652 casi in valore assoluto. Al limite fissato per la chiusura della regione ne mancherebbero 148. Basta un’altra giornata così per raggiungerlo. Tra l’altro, se si considera che per essere considerati guariti occorrono due tamponi negativi a distanza di 24 ore e che centinaia di cittadini campani sono chiusi in casa in attesa di avere il dovuto test, la percentuale indicata da De Luca potrebbe essere raggiunta in poche ore.

Per la cronaca, segnaliamo che l’Italia, oggi, ha superato quota 5mila contagi. Nel dettaglio, nel Paese si registrano 5372 nuovi contagiati e 28 morti. In terapia intensiva i ricoveri sono cresciuti di 29 unità. 161 invece i ricoveri in più nei reparti ordinari.