Bisognerebbe essere onesti, sulla salita dei contagi hanno influito più le elezioni che la scuola

Sembra invece che il Covid viaggi solo negli zaini degli scolari, nei palloni degli sportivi, sui bordi dei bicchieri al bar o nelle irresponsabili gite fuori porta

Potremmo essere, anche solo a volte, onesti intellettualmente. Insomma nessuno ha scritto che il boom dei contagi si è avuto dopo una tornata elettorale libera, senza misurazione, senza sanificazione continua di cabine e matite, senza il briciolo di un controllo agli ingressi. Calcolate il periodo e tirate le somme.

Almeno in Campania la situazione sui seggi elettorali era la seguente Nessuna precauzione! Mutismo in quei due giorni, mutismo sulle condizioni e sui picchi, si parlava addirittura di stadi riaperti al venticinque percento e normalità quasi acquisita. Ed invece, a due settimane dalla due giorni elettorale sono balzati in alto i numeri dei positivi e la minaccia del lockdown pare imminente. Giustificabile la paura, accettabile la premura delle istituzioni e condivisibile la presa di posizione per attenuare i danni e fermare i contagi ma perché si è parlato, tra le cause, solo di movida, giovani irresponsabili, matrimoni e battesimi e nessuno ha scritto che, probabilmente, è stata proprio la tornata elettorale a riaccendere o far scoppiare seriamente il Covid in Campania?

Dopo le vacanze con gli ultimi rientri, il voto, senza alcuna precauzione se non il buon senso dei cittadini. Matite uguali per tutti, schede che passavano da mano in mani, cabine piccole e condivise, aule con almeno sei persone all’interno. Insomma ci saremmo aspettati almeno un accenno alla questione ed invece sembra che il Covid viaggi solo negli zaini degli scolari, nei palloni degli sportivi, sui bordi dei bicchieri al bar o nelle irresponsabili gite fuori porta. A noi il buon senso e il rispetto della collettività, ad altri la responsabilità di essere intellettualmente onesti.