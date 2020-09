Tuttosport: il Psg ha offerto 52 milioni e 7 di bonus per Koulibaly

L’offerta prevede un prestito con obbligo di riscatto a 9 mesi, ma ancora non convince il presidente De Laurentiis

Allan ha già esordito con l’Everton, Milik ha finalmente detto sì alla Roma, al Napoli non resta che chiudere la questione Koulibaly per portare a termine le cessioni eccellenti che il club di era proposto di fare in questa sessione di mercato

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi pero la situazione è tutt’altro che semplice