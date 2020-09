Tutti negativi i tamponi dei calciatori del Napoli

Ottime notizie, anche se i tamponi dovranno essere ripetuti domani e sabato prima dell’eventuale partenza per Torino per Juventus-Napoli

Sono tutti i negativi i tamponi dei calciatori e dello staff del Napoli. Arrivano quindi buone notizie per il Napoli e per il campionato dopo i 14 positivi del Genoa che domenica sera ha affrontato gli azzurri al San Paolo.

Adesso, però, i tamponi saranno ripetuti domani e sabato prima della eventuale partenza per Torino dove domenica dovrebbe giocarsi Juventus-Napoli. Ricordiamo che bisogna aspettare fino a sei giorni per scongiurare il pericolo di contagio. Per certi versi, oggi la negatività era il risultato più atteso. Ciò non toglie che è un’ottima notizia. Che probabilmente spingerà a non prendere decisioni drastiche – almeno per il momento – per la prossima giornata.