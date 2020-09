Telegraph: il PSG offre 80 milioni per Koulibaly, superato il Manchester City

I parigini sarebbero pronti a spendere 80-85 milioni di euro, mentre gli inglesi non andrebbero oltre i 75. Per questo Guardiola si sta guardando intorno

Il Paris Saint-Germain è tra le squadre interessate a Kalidou Koulibaly. Stando a quanto scrive il Telegraph, i francesi avrebbero superato la concorrenza del Manchester City per il difensore del Napoli, per un’operazione dal costo tra gli 80 e gli 85 milioni di euro.

Guardiola infatti, dopo le difficoltà per arrivare al senegalese, starebbe già virando su un altro profilo, quello di Jules Koundé del Siviglia, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni. Monchi, direttore sportivo degli andalusi, ha confermato di aver ricevuto e rifiutato una prima offerta. Il City inoltre pare si sia imposto di non spendere oltre 75 milioni di euro per un giocatore e la valutazione del Napoli in relazione a Koulibaly sarebbe maggiore.

Tra gli obiettivi del Manchester City c’era anche José Gimenez dell’Atletico Madrid, per il quale ci sarebbero voluti oltre 90 milioni tra fisso e bonus. Intanto Guardiola ha bisogno di rinforzi nel reparto, specialmente dopo che Eric Garcia ha fatto sapere di voler tornare a Barcellona.