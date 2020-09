Corsport: Sfuma il Pescara per Riccardi, il Primavera può rientrare di nuovo nell’affare Milik alla Roma

Il prestito al club abruzzese è saltato, almeno per ora. Il giovane piace al Napoli, che lo accetterebbe, insieme a Under e ad un conguaglio economico di cambio di Milik

Nella trattativa per la cessione di Milik alla Roma potrebbe tornare in ballo il giovane Primavera Riccardi. Inserito in un primo momento nell’affare, Riccardi sembrava destinato al prestito al Pescara, che però, scrive il Corriere dello Sport, sembra essere saltato, almeno per il momento.

“La strategia è trasparente: se la Juve prende Dzeko, la Roma compra Milik dal Napoli in cambio di Under, un giovane della Primavera e soldi. Il nome in questione può essere di nuovo Alessio Riccardi perché l’affare con il Pescara, che sembrava ormai definito, è saltato (almeno per ora)”.

Se Dzeko non lascerà la Roma, continua il quotidiano sportivo, il club giallorosso dovrà guardare altrove per realizzare delle plusvalenze.

“Il centravanti rimarrebbe Dzeko, che sul piano tecnico è una garanzia, e le plusvalenze arriveranno da altri fonti. Lo stesso Veretout, che Fonseca ha chiesto di non perdere per nessun motivo, può tornare in orbita Napoli nella ricerca di liquidità che servirebbe a completare la squadra”.