Rrahmani: “Mi servirà tempo per abituarmi alla difesa a quattro”

Il difensore a Sky Sport: “Il mio idolo è Vermaelen, Osimhen è velocissimo e vuole sempre far gol. Gattuso è un grande uomo”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Sono due settimane che mi alleno con la squadra, conosco questi giocatori perché ci ho già giocato contro. Sono calciatori di qualità, intelligenti e bravi anche senza palla: siamo una squadra forte. Ho giocato anche in passato a quattro, credo che serva un po’ di tempo per riprendere il vecchio modo che avevo di giocare visto che a Verona giocavo a tre. Mi dovrò abituare.

Gattuso è un grande uomo, me l’avevano già detto i miei amici che hanno lavorato con lui. Senza tifosi è un altro sport, non piace a nessuno. Speriamo che da ottobre possiamo giocare col pubblico, anche perché a Napoli sono il dodicesimo uomo.

Osimhen è velocissimo, pericoloso: cerca sempre di segnare, è un attaccante vero. Demme mi ha impressionato molto, ma devo dire che sono tutti forti. In una squadra come il Napoli è giusto che ci siano tanti calciatori forti allo stesso modo, si gioca su tre competizioni e ci sono tante partite. Penso che ci sia spazio per tutti.

Dico sempre che secondo me il difensore ideale è Thomas Vermaelen, anche se molti ne hanno riso. In campo è un vero leader, penso sia il numero uno.