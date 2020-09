Repubblica: uno dei presidenti di Serie A (che ieri era in Lega) è positivo al virus

Non rivela il nome. Tutti i presidenti sono stati informati. «In diversi momenti della giornata non ha indossato la mascherina»

L’edizione on line di Repubblica rivela che uno dei partecipanti all’assemblea di Lega Serie A, che si è svolta ieri a Milano, è positivo al coronavirus. La comunicazione è stata data a tutti i partecipanti. Repubblica non rivela il nome del presidente ma scrive che in diversi momenti della giornata non ha indossato la mascherina.

Ora (gli altri presidenti, ndr) dovranno sottostare al protocollo imposto a chiunque sia consapevole di essere stato a contatto con una persona positiva al virus: test ed eventuale isolamento in caso di positività.