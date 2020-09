Repubblica: scuola, in Campania si va verso lo slittamento al 24 settembre

De Luca non lo ha ufficializzato, ma, dopo la riunione di ieri, appare certo che la prima campanella suonerà solo dopo le elezioni

De Luca non ha ancora sciolto ufficialmente il nodo scuola, ma, come riporta oggi Repubblica, è oramai certo che l’inizio dell’anno scolastico in Campania slitterà al 24 settembre, dopo le elezioni.

Nella riunione di ieri le Asl hanno riportato i dati del personale scolastico che si è sottoposto allo screening per il coronavirus

il 23.8 per cento. Un dato in crescita se appena 48 ore fa si era fermi al 10 per cento, ma ancora lontano dalle soglie che avrebbero tranquillizzato De Luca.

Molti i problemi alla base di questa scelta tra cui il ritardo della consegna del materiale da parte del Governo e, non ultimo, il caos che creerebbe aprire per dover richiudere dopo pochi giorni per le elezioni.