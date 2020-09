Repubblica: Napoli, rabbia e paura. Il protocollo non prevede quarantena prima dell’esito dei tamponi

Oggi ci sarà un nuovo giro di test. Gli azzurri non possono che incrociare le dita. Finora non hanno mai avuto giocatori positivi, grazie alle precauzioni prese, e adesso rischia di essere tutto vanificato

“Preoccupazione, mista a rabbia. È scattato subito l’allarme pure nel Napoli, l’avversario del Genoa nella sfida di due giorni fa al San Paolo. Ieri gli azzurri avevano la giornata libera e l’hanno passata in famiglia, con il timore adesso di aver messo a repentaglio anche la salute dei loro cari. Gattuso era diretto in pizzeria quando è stato messo al corrente dai suoi dirigenti della notizia. Frastornati i giocatori”.

Lo scrive Repubblica. Oggi la squadra azzurra si sottoporrà al ciclo di tamponi previsto come sempre il martedì. Ma stavolta il rischio di aver contratto il virus esiste.

“Il Napoli è stato finora una delle poche squadre della Serie A a non aver avuto giocatori positivi. È merito delle enormi precauzioni prese dal club e dallo staff sanitario azzurro, che adesso rischiano però di essere vanificate dal contagio di massa che ha colpito il Genoa, presentatosi al San Paolo nonostante i due casi di Covid che avevano coinvolto alla vigilia Perin e Schöne. Non sufficienti — protocollo alla mano — a suggerire quanto meno il rinvio della partita“.

Non solo. Il protocollo della Figc non prevede nemmeno la quarantena per il Napoli, in attesa dell’esito dei tamponi. Perciò oggi l’allenamento si svolgerà come sempre. Poi, venerdì, l’altro ciclo di tamponi della settimana.

“Al Napoli non resta che incrociare le dita, sperando che almeno le rigide regole di distanziamento al San Paolo prima, durante e dopo la partita con il Genoa siano servite. Il club azzurro ne ha sempre preteso il rispetto e dopo la sfida del 5 luglio a Fuorigrotta il ds Giuntoli aveva accusato la Roma di aver portato troppi giocatori in panchina, con una denuncia che è costata la squalifica a due dirigenti giallorossi. Stavolta non ci sono accuse ai rivali, per ora. In attesa che sia fatta chiarezza”.