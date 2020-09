Repubblica: in Campania diminuiscono i contagi, ma aumentano i ricoveri

È stato toccato il massimo da agosto giungendo a quota 149, di cui 6 in terapia intensive. Un quinto dei ricoverati, per la precisione 34, di cui uno in intensiva, è a Napoli

I numeri dei contagi di ieri in Campania lasciano finalmente sperare che, come ha detto il presidente De Luca, ci si avvii verso una lenta discesa dei numeri. Sono stati solo 102 i positivi a fronte di quasi 6mila tamponi, la maggioranza rilevati tra i turisti di rientro dalla vacanze, ma c’è un dato che preoccupa. Lo riporta Repubblica.

Meno liete però le notizie sul fronte ospedaliero. I ricoveri hanno ripreso vigore, anzi hanno toccato il massimo da agosto giungendo a quota 149, di cui 6 in terapia intensive, più un deceduto. Un ritorno di fiamma: il precedente picco era del 28 agosto con 126 ricoveri, di cui 5 intensive. Un quinto dei ricoverati, per la precisione 34, di cui uno in intensiva, è a Napoli. Dove la Asl calcola di aver accumulato 284 casi di positivi negli ultimi quattro giorni, e di averne oggi 801 su piazza, i 34 ricoverati più 767 in isolamento a casa.