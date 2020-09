Repubblica: Cotugno, aumentano i ricoveri. E tornano le file per il tampone

Sono 6 i pazienti in terapia intensiva, di cui 3 intubati. Davanti all’ospedale dalle 6 del mattino, ieri, decine di persone che chiedevano di essere sottoposte all’esame.

La Campania continua a registrare un elevato numero di positivi al Covid. Ieri i nuovi casi sono stati 248, su appena 4mila tamponi effettuati. Insieme ai contagi, aumentano i ricoveri. Repubblica Napoli scrive che al Cotugno ci sono 6 pazienti in terapia intensiva, di cui 3 intubati. In subintensiva, invece, i ricoveri sono 16 e 31 quelli nei reparti ordinari. Ma, soprattutto, davanti all’ospedale sono tornate le file dei cittadini che vogliono sottoporsi al tampone.

“Fin dalle 6 del mattino decine di persone hanno chiesto di essere sottoposte all’esame. Per lo più erano cittadini indirizzati nell’ospedale dalle Asl dopo la segnalazione dei medici di base allarmati per i sintomi manifestati dai loro assistiti”.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che da oggi

“il Cotugno sospenderà i tamponi per screening, saranno sottoposti al test soltanto le persone sintomatiche, quelle per le quali è stata avviata la procedura da parte delle Asl di competenza”.

L’aumento dei ricoveri non riguarda solo il Cotugno. Secondo l’Asl Napoli 1 ci sono 91 ricoverati in ospedale, di cui 9 in terapia intensiva. E, a ieri, erano 1549 i cittadini in isolamento domiciliare.