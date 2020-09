Rabiot: «Con Pirlo sono cambiate molte cose rispetto a Sarri, si vede che è stato un grande giocatore»

Il centrocampista Juve: «Anche il suo staff è più giovane ed è composto da ex calciatori. Ancelotti è l’allenatore che mi ha insegnato di più»

Rabiot non ha nostalgia di Sarri. In conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista della Juve ha avuto parole di elogio per il nuovo allenatore bianconero.

«Ho lavorato solo una settimana con Pirlo ma già si capisce che è stato un grande giocatore. Mi ci ritrovo nei principi di gioco che vuole mettere in pratica. È una vantaggio per tutti avere un allenatore come Pirlo, in particolare per un centrocampista come me».

Rabiot non risparmia il confronto con Sarri:

«Sono cambiate molte cose, si vede che Pirlo è stato un giocatore importante per la Juve. Il suo staff è composto da ex giocatori, è più giovane rispetto a quello di Sarri e anche più vicino al mondo Juventus».

Rabiot ha parlato anche di Ancelotti:

«È l’allenatore che mi volle in prima squadra nel Psg nel 2012, ed è quello che mi ha insegnato di più. Con lui ho avuto un bel rapporto. Parla molto con i calciatori, è molto disponibile. Ed è stato importante per me, mi ha aiutato a integrarmi in una squadra che già aveva grandi giocatori»