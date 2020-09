Politano: «Sarà difficile giocare la prima a Parma»

L’esterno offensivo del Napoli Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Osimhen è un giocatore di grandissima prospettiva, bravo ragazzo che deve lavorare con calma. Non bisogna aspettarsi tutto e subito, arriva da un altro campionato che è diverso da quello italiano. Il potenziale c’è e starà a lui metterlo in atto, siamo contenti di averlo in squadra e gli daremo una mano”.