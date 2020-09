Napoli-Genoa, si teme il focolaio: fermati anche gli arbitri

Fourneau e La Penna erano stati designati per Benevento-Inter, ma sono stati bloccati per precauzione dopo aver arbitrato al San Paolo

Francesco Fourneau non arbitrerà Benevento-Inter, recupero della prima giornata in programma domani. E Federico La Penna, non farà il quarto uomo. Dapprima designati, e ora ritirati per precauzione. Perché, scrive Repubblica, i due arbitri erano nella squadra che ha diretto Napoli-Genoa domenica al San Paolo. La partita, in attesa che ulteriori tamponi svelino la gravità della situazione, viene trattata a tutti gli effetti come un potenziale focolaio da circoscrivere.

La notizia di 12 nuove positività scoperte nel Genoa ha fatto scattare il protocollo di sicurezza anche per tutti gli arbitri della partita.

Il Genoa è fermo, e non si allenerà. Il Napoli invece continua ad allenarsi a Castel Volturno, e alle 13 effettuerà i tamponi che poi verranno ripetuti venerdì.