Mertens è il terzo miglior marcatore straniero in Serie A degli ultimi 10 anni

Secondo la classifica pubblicata da Opta, Dries Mertens è il terzo miglior attaccante straniero degli ultimi dieci anni in Serie A. Le reti segnate dal belga attaccante del Napoli sono 93. Sul podio della speciale classifica, al primo posto, c’è l’ormai ex giocatore bianconero (ex Napoli) Gonzalo Higuain, con 125 reti. Al secondo posto l’ex interista Mauro Icardi, con 121 gol all’attivo. Seguono Josip Ilicic (Atalanta) con 87 reti e Paulo Dybala (Juventus) con 84.

