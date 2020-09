Mattino: Ramadani prova a convincere il City a trattare per Koulibaly direttamente con Adl 

Il manager tenta di mediare. E’probabile che riesca almeno a far mandare una offerta scritta per il senegalese che ha già l’accordo con il club inglese per quadriennale da 8,5 milioni

“Il manager di Koulibaly ha messo fretta a Guardiola. Ma se il Napoli può ancora sperare in un rilancio del Manchester City deve dire grazie all’Atletico Madrid: perché Simeone ha detto di no ai 60 milioni offerti per José Gimenez. Motivo per cui resta in piedi la trattativa per Koulibaly”.

Lo scrive il Mattino, che aggiunge:

“Ramadani sta cercando di convincere gli uomini mercato inglesi a partire per Capri mettendo da parte i capricci per il dietrofront su Jorginho. Ed è probabile che Ramadani riesca almeno a far mandare una offerta scritta per Koulibaly. Che ha tra le mani un quadriennale monstre da 8,5 milioni di sterline con il City. Proposta che lo fa traballare. Ma senza i 90 milioni sul piatto, Koulibaly resta a Napoli”.